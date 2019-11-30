» تعرف على أهم وأبرز الأخبار.. في نشرة الظهيرة

30 نوفمبر 2019 - 12:54 م

تقدم "المصريون" لقرائها أهم وأبرز الأخبار على مدار الساعات الماضية، التي تصدرها مفاجأة التأمين الصحي السارة للمواطنين، ومحاولة انتحار جماعي لنزلاء جمعية خيرية تهز المغرب، وآخر تطورات الوعكة الصحية للفنان محمد فؤاد، ومفاجآت التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة مازيمبي، والعديد من الأخبار المهمة التي تحملها طيات سطور النشرة التالية:

مفاجأة سارة من "التأمين الصحي الشامل" للمواطنين



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أول صورة لمنفذ اعتداء لندن



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وزير السياحة التونسية يطالب بفتح الأبواب أمام اليهود

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محاولة انتحار جماعي لنزلاء جمعية خيرية تهز المغرب



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وعكة صحية تضرب محمد فؤاد.. آخر التطورات



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مجددا.. نجمة طيور الجنة تفاجيء متابعيها بهذا الأمر



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مفاجآت بالتشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة مازيمبى



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