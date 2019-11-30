» تعرف على أهم وأبرز الأخبار.. في نشرة الظهيرة

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أهم وأبرز الأخبار.. في نشرة أخبار الظهيرة

نشرة الأخبار

أخبار المصريون

أهم وأبرز الأخبار

نشرة الظهيرة

تقدم "المصريون" لقرائها أهم وأبرز الأخبار على مدار الساعات الماضية، التي تصدرها مفاجأة التأمين الصحي السارة للمواطنين، ومحاولة انتحار جماعي لنزلاء جمعية خيرية تهز المغرب، وآخر تطورات الوعكة الصحية للفنان محمد فؤاد، ومفاجآت التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة مازيمبي، والعديد من الأخبار المهمة التي تحملها طيات سطور النشرة التالية:

مفاجأة سارة من "التأمين الصحي الشامل" للمواطنين

mesrion.com/story/1275774

أول صورة لمنفذ اعتداء لندن

mesrion.com/story/1275770 

وزير السياحة التونسية يطالب بفتح الأبواب أمام اليهود

mesrion.com/story/1275775

محاولة انتحار جماعي لنزلاء جمعية خيرية تهز المغرب 

mesrion.com/story/1275769

وعكة صحية تضرب محمد فؤاد.. آخر التطورات

mesrion.com/story/1275777

مجددا.. نجمة طيور الجنة تفاجيء متابعيها بهذا الأمر

mesrion.com/story/1275768

مفاجآت بالتشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة مازيمبى 

mesrion.com/story/1275766


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