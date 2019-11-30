» تعرف على أهم وأبرز الأخبار.. في نشرة الظهيرة

علي محمود
تقدم "المصريون" لقرائها أهم وأبرز الأخبار على مدار الساعات الماضية، التي تصدرها مفاجأة التأمين الصحي السارة للمواطنين، ومحاولة انتحار جماعي لنزلاء جمعية خيرية تهز المغرب، وآخر تطورات الوعكة الصحية للفنان محمد فؤاد، ومفاجآت التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة مازيمبي، والعديد من الأخبار المهمة التي تحملها طيات سطور النشرة التالية:
مفاجأة سارة من "التأمين الصحي الشامل" للمواطنين
mesrion.com/story/1275774
أول صورة لمنفذ اعتداء لندن
mesrion.com/story/1275770
وزير السياحة التونسية يطالب بفتح الأبواب أمام اليهود
mesrion.com/story/1275775
محاولة انتحار جماعي لنزلاء جمعية خيرية تهز المغرب
mesrion.com/story/1275769
وعكة صحية تضرب محمد فؤاد.. آخر التطورات
mesrion.com/story/1275777
مجددا.. نجمة طيور الجنة تفاجيء متابعيها بهذا الأمر
mesrion.com/story/1275768
مفاجآت بالتشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة مازيمبى
mesrion.com/story/1275766
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