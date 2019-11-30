مستشار بن زايد : قطر قدمت عروضا سخية لفك الحصار

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قطر قدمت عروضا سخية لفك الحصار

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قطر قدمت عروضا سخية لفك الحصار
قطر قدمت عروضا سخية لفك الحصار

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فك الحصار

عروض سخية

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قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي إن قطر قدمت عروضا سخية لأجل فك الحصار، وإنهاء الأزمة الخليجية.

وكتب عبد الخالق على حسابه في تويتر : " عرض قطر قطع علاقاتها مع الإخوان مقابل المصالحة ليس بالعرض الوحيد فقد قدمت قطر عروض أهم وأكثر سخاء وهي الآن قيد البحث والنقاش مع قبل الدول المقاطعة".

وأضاف عبد الخالق : صحيفة وول ستريت الأمريكية تكشف أن قطر عرضت "بيع" الإخوان لقاء المصالحة مع السعودية وبقية الدول المقاطعة.. المطلوب من قطر إما تأكيد أو نفي رسمي لما جاء في تقرير الصحيفة.

يأتي هذا عقب ما تردد عن زيارة سرية لوزير خارجية قطر للرياض، حيث تم الحديث عن تخلي قطر عن " الإخوان".


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