» "القبلات والملابس الغريبة" تسيطر على المهرجانات الفنية

يبدو أن بعض الفنانين يستغلون مشاركتهم في المهرجانات والمناسبات الفنية، للفت الأنظار وأثارت الجدل، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، فالبحث عن "التريند" أصبح هوس البعض منهم، بينما يلجأ البعض الآخر إلى الملابس الجريئة لجذب الأنظار.

شهد عامي 2018 و2019، ظهور قبلات على السجادة الحمراء وهو أمر مستحدث على الوطن العربي، ومقتبس من مهرجانات هوليوود!

أبرز التصرفات المثيرة للجدل بالمهرجانات:

حسام الجندي

حرص الفنان حسام الجندي وزوجته منال الحمروني على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة في دورته الـ41، وعلى السجادة الحمراء قبل "الجندي" زوجته أمام كاميرات وسائل الإعلام.

يذكر أن حسام الجندي عقد قرانه على الممثلة التونسية منال الحمروني، في بداية نوفمبر الجاري في تونس.





عبير صبري

أثارت الفنانة عبير صبري حالة كبيرة من الجدل، في الحفل الختامي للدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الُمقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية.

ولفتت عبير صبري الأنظار إليها على السجادة الحمراء بالمهرجان، في اللحظات الأولى من وصولها بصحبة زوجها المحامي أيمن البياع، إذ ظهر الثنائي يتبادلان القبلات أمام عدسات المصورين.

وتألق عدد من نجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ41.





أحمد الفيشاوي

كما تعرض أحمد الفيشاوي لهجوم عنيف من جمهوره بسبب تصرفاته الجريئة مع زوجته الجديدة، ندى الكامل، في كل المهرجانات التي شارك في حضورها أخيرًا.

ففي مهرجان الجونة السينمائي، قبل أحمد زوجته بطريقة مثيرة، وكرر الفعل نفسه في أثناء مشاركته في الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان جوائز السينما العربية، ما عرضه لحملة من الانتقادات، خصوصًا أن تصرفاته تتنافى مع تقاليد مجتمعنا الشرقي.







نجلاء بدر

أثارت الفنانة نجلاء بدر موجة من الإثارة والجدل، خلال مشاركتها في فعاليات حفلة ختام الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي، إذ أصرت على تقبيل زوجها على السجادة الحمراء أمام الحضور، ما عرضها لهجوم حاد من متابعيها وجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





آسر ياسين

حضر النجم آسر ياسين، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي برفقة زوجته، وظهرا الثنائي بصورة رومانسية جذبت إليهما أنظار الكاميرات والجمهور، حيث قام آسر بتقبيل زوجته على السجادة الحمراء.

وشارك "آسر"، الصورة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وحصدت آلاف الإعجابات، وانهالت تعليقات الجمهور، معبرًا عن مدى حبهم وتقديرهم لهذا الثنائي.





رانيا يوسف

بينما ظهرت رانيا يوسف في حفلة ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40، بفستان هو الأجرأ في تاريخ المهرجانات العربية، ما جعلها حديث الجميع، واضطرت للاعتذار الى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك”.

لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد، حيث أصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً يدين إطلالتها الجريئة، كما رفع عليها دعوات قضائية بتهم "الفسوق ونشر الرذيلة".

ورغم ذلك، أثارت رانيا يوسف في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدروته الـ 41، والذي انطلقت الأسبوع الماضي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها بفستان أسود عاري الظهر، اذا تصدرت مؤشرات البحث في جوجل .

أحمد فهمي

شارك النجم أحمد فهمي في حفل ختام مهرجان القاهرة السنيمائي في دورته الـ 41، منذ قليل.

وظهر أحمد فهمي بإطلالة غريبة حيث ارتدى جاكيت بدلة قطيفة باللون الأحمر، مع بنطال أسود ونظارة شمس على السجادة الحمراء.



