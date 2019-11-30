"ميتشو" يعلن التشكيل الرسمى للزمالك لمواجهة مازيمبي

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فى حراسة المرمى: محمد عواد

فى خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدى "الونش" - محمود علاء - حمدى النقاز

فى خط الوسط: فرجاني ساسي - حازم إمام - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي

فى خط الهجوم: مصطفى محمد

ويجلس على دكة الاحتياطي: محمد أبو جبل - مصطفى فتحى - شيكابالا - محمد عبد الغنى - محمد عبد الشافى - عمر السعيد - محمد حسن.


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