"هل يجوز الصوم عن المتوفى".. الإفتاء تجيب

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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعيها بشأن حكم صوم الأيام الفائتة عن المتوفى".

وجاء نص السؤال: "والدتي متوفاة منذ 9 سنوات ولا أعلم إن كانت قد قضت الأيام التي عليها فى رمضان أم لا فهل يجوز أن أصوم عنها هذه الأيام الآن؟".

وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "مفيش مانع يجوز أن تصومي عنها ويجوز أن تخرجي فدية لهذه الأيام وهنا تثابي على ذلك كما تثاب والدتك".

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