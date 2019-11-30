  • السبت 30 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:44 م
بحث متقدم
شيرين سيف النصر

مصادر قضائية تكذب شيرين سيف النصر بشأن صورها

ارشيف

بث مباشر.. الزمالك يواجه مازيمبى الكونغولى

إيران،

بعد سنوات من الانقطاع.. إيران تقرر عودة الحج لسوريا

الأميرة حصة

ابنته الوحيدة تكشف.. ما لا تعرفه عن الملك سلمان

المعاشات

مفاجأة سارة من "والي" للمعاشات

المقاول الهارب محمد علي

إحالة المقاول الهارب محمد على للجنايات بتهمة التهرب الضريبى

البابا فرانسيس

«بابا الفاتيكان»: هذا الموقف فاجأني من الصين

بعثة الهلال السوداني تصل القاهرة.. غدا

"هناكلك حي".. رسالة من الهلال السوداني للأهلي

السلع الغذائية

التموين تزف بشري بشأن أسعار السلع

الصيام

"هل يجوز الصوم عن المتوفى".. الإفتاء تجيب

بحث استقالة "المهدي" فى جلسة استثنائية للحكومة

عرب وعالم

رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي
رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

البرلمان العراقي يعقد جلسة السبت لبحث مطالب المتظاهرين ‎

#

مصر تبحث إنشاء أكبر سد في هذه الدولة الإفريقية

#

سد النهضة يتصدر زيارة «شكري» للسودان

دعا رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، إلى جلسة استثنائية لعرض استقالته وتقديمها إلى مجلس النواب، لمناقشة ما سيترتب على هذه الاستقالة، ودور الحكومة في تسيير الأمور اليومية وفق للدستور العراقي.

وأضاف بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أن رئيس الحكومة أكد مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي لافتًا إلى أن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شىء، وأن الحكومة بذلك كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم خطط للإصلاحات والتعيينات ومشاريع القوانين المهمة.

وأكدت الكلمات الأخيرة في البيان على لسان عبد المهدي السعي إلي إيجاد الحلول المناسبة في الجلسة المقبلة، داعيًا أعضاء الحكومة إلي مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كوب ماء دافئ فى الصباح يقيك من هذه الأمراض
» احذر.. "واتساب" وسيلة لسرقة سيارتك
» شاهد.. انهيار مذيعة عراقية بالبكاء على الهواء
» إيران تعلن تعليق الجامعات والمدارس بعد تلوث الهواء
» ولادة ذكور من أمهات بسن الشيخوخة يصيبهم بمرض خطير
» بحث استقالة "المهدي" فى جلسة استثنائية للحكومة
» بث مباشر ريال مدريد وألافيس
» "القبلات والملابس الغريبة" تسيطر على المهرجانات الفنية
» بريطانيا تدين العنف والهجوم على قنصليات إيران بالعراق
» الأرصاد: أمطار الأحد والاثنين وشبورة على الطرق
» نائب يخطب حبيبته أثناء جلسة بالبرلمان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية