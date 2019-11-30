بث مباشر.. الزمالك يواجه مازيمبى الكونغولى

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه لجميع الأحداث الرياضية على مستوى العالم.  

ويقدم اليوم بثًا مباشرًا لمباراة الزمالك المصرى ومازيمبى الكونغولى فى افتتاح مشوار بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان "ميتشو" المدير الفنى للزمالك أعلن تشكيل فريقه كالآتي: 

فى حراسة المرمى: محمد عواد.

فى خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدى "الونش" - محمود علاء - حمدى النقاز.

فى خط الوسط: فرجانى ساسى - حازم إمام - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد.


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