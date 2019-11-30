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ظهور صادم لشعبان عبد الرحيم على كرسي متحرك بالرياض

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شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم

علا خطاب

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شعبان عبد الرحيم

كرسي متحرك

موسم الرياض

تداول مقطع فيديو للفنان الشعبي، شعبان عبد الرحيم، وهو يغني على كرسي متحرك، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، ما أثار تعاطف متابعيه.

وظهر الفنان شعبان عبد الرحيم، وهو يغني من على كرسي متحرك، ويقدم بعضًا من أشهر أغانيه وسط تفاعل الحضور، وذلك في مطعم ليالي المحروسة في البوليفارد، ضمن فعاليات موسم الرياض.

يذكر أن مطعم "ليالي المحروسة" كان قد شهد بعض حفلات الفنانين الشعبيين في مصر، على رأسهم عبد الباسط حمودة، وسعد الصغير.


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