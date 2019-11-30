» شاهد.. انهيار مذيعة عراقية بالبكاء على الهواء

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مذيعة عراقية
مذيعة عراقية

إيمان هاني

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انهارت مذيعة عراقية على فضائية "الشرقية" بالبكاء على الهواء، أثناء قراءتها نبأ استقالة عادل المهدي، رئيس الوزراء العراقي . 

وقرأت المذيعة بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء والذي جاء فيه: "استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم، وذكرها أنه بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء ". 

وأضاف البيان: "واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلا وتسريعا لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علما أن الداني والقاصي يعلم أنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علنا ". 

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