  • السبت 30 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:43 م
بحث متقدم
شيرين سيف النصر

مصادر قضائية تكذب شيرين سيف النصر بشأن صورها

ارشيف

بث مباشر.. الزمالك يواجه مازيمبى الكونغولى

إيران،

بعد سنوات من الانقطاع.. إيران تقرر عودة الحج لسوريا

الأميرة حصة

ابنته الوحيدة تكشف.. ما لا تعرفه عن الملك سلمان

المعاشات

مفاجأة سارة من "والي" للمعاشات

المقاول الهارب محمد علي

إحالة المقاول الهارب محمد على للجنايات بتهمة التهرب الضريبى

البابا فرانسيس

«بابا الفاتيكان»: هذا الموقف فاجأني من الصين

بعثة الهلال السوداني تصل القاهرة.. غدا

"هناكلك حي".. رسالة من الهلال السوداني للأهلي

السلع الغذائية

التموين تزف بشري بشأن أسعار السلع

الصيام

"هل يجوز الصوم عن المتوفى".. الإفتاء تجيب

إحالة المقاول الهارب محمد على للجنايات بتهمة التهرب الضريبى

قضايا وحوادث

المقاول الهارب محمد علي
المقاول الهارب محمد علي

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

صديق محمد علي يكشف مفاجآت عن "المقاول الهارب"

#

فنان شهير يهاجم المقاول الهارب: يا "حـ...."

#

محمد رمضان يكشف عدة مفاجآت عن المقاول الهارب .. فما هي؟

#

هذا ما قاله "أديب" عن المقاول الهارب محمد علي

قررت النيابة العامة، إحالة المقاول الهارب محمد علي إلى محكمة الجنايات، بتهمة التهرب الضريبي.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم بصفته مسجلاً وخاضعًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهرب من سداد الضربة المقيمة قانونًا، وذلك بعد أن قام بالتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.

وأضافت التحقيقات أن الإحالة جاءت بعد انتهاء التحقيق الذى تم بناءً على طلب وزير المالية بإحالة المتهم إلى النيابة العامة وأعقبه طلب تحريك الدعوى الجنائية، حيث إن المتهم بصفته مسجلاً وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء تلك الضرائب قانونًا عن نشاطه، وذلك بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة، وذلك بأن أصدروا فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كوب ماء دافئ فى الصباح يقيك من هذه الأمراض
» احذر.. "واتساب" وسيلة لسرقة سيارتك
» شاهد.. انهيار مذيعة عراقية بالبكاء على الهواء
» إيران تعلن تعليق الجامعات والمدارس بعد تلوث الهواء
» ولادة ذكور من أمهات بسن الشيخوخة يصيبهم بمرض خطير
» بحث استقالة "المهدي" فى جلسة استثنائية للحكومة
» بث مباشر ريال مدريد وألافيس
» "القبلات والملابس الغريبة" تسيطر على المهرجانات الفنية
» بريطانيا تدين العنف والهجوم على قنصليات إيران بالعراق
» الأرصاد: أمطار الأحد والاثنين وشبورة على الطرق
» نائب يخطب حبيبته أثناء جلسة بالبرلمان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية