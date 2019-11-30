«بابا الفاتيكان»: هذا الموقف فاجأني من الصين

30 نوفمبر 2019 - 02:19 م

أعرب الكاردينال پييترو پارولين، عن سعادته لإبداء الصين استعدادها للحوار، والانفتاح على الفاتيكان، وفقًا لما صرح به المتحدث باسم وزارة خارجية بكين، مشيرًا إلى نقاط مشتركة في هذا المجال.

وأضاف الكاردينال پارولين: "حسنًا، نحن سعداء لأنهم اتخذوا هذا الموقف أيضًا، وهو أمر معروف جيدًا من جانب البابا تجاه الصين"، موضحًا أن "هناك استعداد للمضي قدمًا على طريق الحوار".

وتابع المسئول الفاتيكاني: "لقد بدأنا ووصلنا إلى مرحلة مهمة"، لكن الحوار لا يزال يتطلب خطوات عديدة".

وذكر وزير خارجية الفاتيكان، ما قاله البابا فرنسيس: "لقد فاجأني الموقف، ويبدو لي الحل الوحيد، إذ يجب أن نستمع إلى بعضنا بتواضع ونفكر بجدية، وأن نتجنب أي عنف من ناحية أخرى". واختتم قوله: "أعتقد أن هناك طرقًا أو هوامش للحوار حتى لو كانت صعبة، على طريق إيجاد نقاط مشتركة".