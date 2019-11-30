مصادر قضائية تكذب شيرين سيف النصر بشأن صورها

30 نوفمبر 2019 - 03:20 م

أحدثت الفنانة شيربن سيف النصر حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور لها أثناء حضورها جلسة محاكمة صديقتها التي سرقت مجوهراتها، وقد ظهرت بشكل مختلف تمامًا.

وظهرت شيرين سيف النصر، وقد ظهر عليها علامات التقدم في السن وزيادة وزنها بشكل كبير وتغير ملامحها، وهو ما دفع الفنانة للخروج بتكذيب لهذه الصور، مشيرة إلى أنها لم تحضر للمحكمة وما تم تداوله من صور يعود لشبيهة لها وليست هي كما زعم البعض.

فيما أكدت مصادر قضائية أن الصور المتداولة تعود للفنانة وليست شبيهة لها، وكذبت المصادر الأمنية والقضائية حسبما نشرت صحيفة الوطن، الفنانة شيرين سيف النصر، مؤكدة أنّ الصورة جرى التقاطها، أثناء حضور شيرين إلى محكمة جنوب الجيزة، للإدلاء بأقوالها في البلاغ الذي تقدمت به ضد صديقتها المقربة إحسان، تتهمها فيه بسرقة مشغولات ذهبية، وأن شيرين، حضرت في ذلك التوقيت إلى النيابة بصحبة 3 أشخاص ساعدوها في الحركة والصعود والنزول، لدخول مقر النيابة والخروج منه".