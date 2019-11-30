غدًا.. تخفيض أسعار 4 سلع تموينية

محمد فضل- متابعات
تبدأ غدًا الأحد وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق أسعار السلع التموينية الجديدة ديسمبر 2019، بعد قرار الدكتور على المصيلحي وزير التموين بتخفيض أسعار 4 سلع تموينية أساسية.
ومن المقرر أن يبدأ بقالي التموين ومشروع جمعيتي صرف السلع التموينية بالأسعار الجديدة للمواطنين، وهي:
سعر كيلو السكر بالبطاقات التموينية 8.5 جنيه بدلًا من 9.5 جنيه
سعر عبوة زيت طعام واحد لتر خليط (صويا وعباد) 17 بدلًا 19 جنيها
سعر كيلو الأرز 8 بدلًا من 9 جنيهات
سعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك ليصبح 6.5 جنيه بدلًا من 6.75 جنيه.
ويأتي قرار وزارة التموين بتخفيض أسعار السلع التموينية في إطار السعي لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة.
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