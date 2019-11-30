» هجوم سعودي حاد على إسرائيل

30 نوفمبر 2019 - 04:40 م

شن سفير المملكة العربية السعودية، لدى النمسا، الأمير عبد الله بن خالد، هجومًا على دولة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب محاولات تهويد مدينة القدس، والاستيطان في الضفة الغربية.



التضامن مع الشعب الفلسطيني

جاء هذا في كلمة ألقاها أمس الجمعة بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، حيث أكد مندوب السعودية الدائم لدى مقار الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، رفض بلاده لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس ومحاولة تهويدها.



خرق سافر للقانون الدولي



وشدد السفير السعودي، على أن إمعان الاحتلال في ممارساته الاستيطانية يعد خرقا سافرا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأكد في كلمته أن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضيتها الأولى حتى ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه، على رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وقوف السعودية إلى جانب الفلسطينيين

كما شدد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في هذا الصدد، كما جدد رفض الرياض لموقف الإدارة الأمريكية الأخير القاضي بشرعية الاستيطان الإسرائيلي في الضفة.