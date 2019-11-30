"الحوثيين" تنشر فيديو لإسقاط "أباتشي" سعودية

30 نوفمبر 2019 - 05:08 م

زعمت جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، أنها أسقطت طائرة مروحية من طراز "أباتشي" تابعة للقوات الجوية السعودية في منطقة مجازة قبالة عسير، أمس الجمعة.

ونشرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة الإنقلابية، مشاهد لإسقاط طائرة الاباتشي السعودية قبالة منطقة عسير السعودية على الحدود مع اليمن.

وأظهر الفيديو لحظات إسقاط الطائرة التي أعلن الحوثيون، أمس، أنهم استهدفوها بصاروخ أرض جو "بتقنية جديدة" سيتم الكشف عنها لاحقاً، ومقتل طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحتراقها بالكامل.

وقال المتحدث باسم ?القوات المسلحة? التابعة للحوثيين، على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط ?طائرة? أباتشي سعودية ب?صاروخ? أرض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا، وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير، أثناء قيامها بأعمال عدائية ومقتل طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل".