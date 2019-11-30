قرار عاجل من الزمالك تجاه «ميتشو»

30 نوفمبر 2019 - 05:18 م

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عقد اجتماعًا طارئًا ظهر غدًا الأحد، لمناقشة مصير الصربي ميتشو بعد السقوط المدوي للفريق الأبيض أمام مازيمبي الكونغولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



من جانبه كشف الإعلامي خالد الغندور، الُمقرب من إدارة الزمالك، أن المصير المتوقع، للصربي ميتشو هو الرحيل عن القيادة الفنية للفريق الأبيض، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ميتشو مع ألف سلامة».

وكان الزمالك قد مني بهزيمة كبيرة على يد مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد، في بداية مشواره بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.