  • السبت 30 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:04 م
بحث متقدم
السعودية والبحرين

بث مباشر.. مباراة منتخب السعودية والبحرين

الملك سلمان

كيف احتفل السعوديون بذكرى البيعة الخامسة لـ" ملك الحزم"

آثار الهجوم

صور.. هجوم «دموي» على فريق نيجيري (القصة الكاملة)

أرشيفية

الكهرباء تقطع والعداد لا يتوقف.. أزمة «العداد الذكى» تصل إلى البرلمان

ميتشو

قرار عاجل من الزمالك تجاه «ميتشو»

البرادعي

دعوى قضائية لإلغاء قرار جمهوري بشأن "البرادعي"

عبد المهدي

رسميًا.. استقالة رئيس وزراء العراق من منصبه

سلع تموينية

غدًا.. تخفيض أسعار 4 سلع تموينية

ارشيفية

"خيانة الأصدقاء".. تفاصيل جريمة "حي الأسمرات" البشعة

ارشيفية

سيدة تحتفظ بجثة زوجها في الثلاجة لمدة 11 عامًا

بالفيديو..

"آل الشيخ" يدعم فنانًا مصريًا ظهر على كرسي متحرك

عرب وعالم

ال الشيخ
ال الشيخ

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

ظهور صادم لشعبان عبد الرحيم على كرسي متحرك بالرياض

#

تركي آل الشيخ يعلق على توجيه محمد بن سلمان

#

آل الشيخ يحرج "كبير الزملكاوية": السادس اسأل عنه بيبو

#

تعليق مؤثر لـ تركي آل الشيخ على وفاة حارس الملك سلمان

السعودية

شعبان عبد الرحيم

كرسي متحرك

تركي آل الشيخ

نشر المستشار السعودي، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة، مقطع فيديو دعم خلاله الظهور الغريب للفنان شعبان عبد الرحيم، بموسم الرياض.

ودخل "عبد الرحيم"، حفله في "موسم الرياض"، وهو يجلس على كرسي متحرك، في حين نشر "آل الشيخ" الفيديو الذي حاز على اهتمام كبير.

وظهر "عبد الرحيم" وهو يغني في الحفل أثناء جلوسه على كرسي متحرك، حيث علق ال الشيخ بالقول: "ليالي المحروسة".

وشهد الحفل عددا من الحفلات لبعض الفنانين الشعبيين من مصر، من بينهم عبد الباسط حمودة وسعد الصغير.

وأحيا "عبد الرحيم"، الحفل على كرسي متحرك، ضمن حفلات مطعم "ليالي المحروسة" بموسم الرياض، بسبب إصابته بمشكلة في العظام.

وموسم الرياض هو أضخم المواسم الترفيهية في المملكة، ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على «حمو بيكا» في أسيوط
» ليفربول يعزز صدارته لـ«البريميرليج» بعد الفوز على برايتون
» قرار من "التموين" بشأن قرب حلول أعياد "الأخوة المسيحيين"
» مدرب المنتخب الوطني السابق يقترب من قيادة الزمالك
» سيدة تحتفظ بجثة زوجها في الثلاجة لمدة 11 عامًا
» "آل الشيخ" يدعم فنانًا مصريًا ظهر على كرسي متحرك
» الإعدام لـ"محمد جاد" قائد "خلية إمبابة"
» رسميًا.. استقالة رئيس وزراء العراق من منصبه
» "الحوثيين" تنشر فيديو لإسقاط "أباتشي" سعودية
» دوري الأبطال.. خسارة ثقيلة للزمالك أمام مازيمبي
» هجوم سعودي حاد على إسرائيل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:12 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية