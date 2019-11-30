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تفاصيل اجتماع السيسي بقيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

الحياة السياسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أحمد سالم

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توجيه من الرئيس للهيئة الهندسية بسرعة الانتهاء من هذه المشاريع

القوات المسلحة

السيسي

الهيئة الهندسية

إجتماع السيسى

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، اجتماعًا برئيس الهيئة الهندسة، اللواء أركان حرب إيهاب الفار، بالإضافة لعدد من مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، اللواء أمير سيد أحمد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية للهيئة الهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحي الحكومي، والذي يضم مباني المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، والمحور المركزي للحي، ومركز مصر الثقافي الإسلامي.

ومن جانبه وجه الرئيس، خلال الاجتماع بتقديم أحدث الخدمات في العاصمة الإدارية، وكذلك الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات القومية، خاصةً الطرق والمحاور على مستوي الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية.

واستعرضت الخطط الإنشائية لمحطات تحلية المياه على مستوى الجمهورية في إطار استراتيجية الدولة لرفع كفاءة وحسن إدارة الموارد المائية.


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