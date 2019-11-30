تفاصيل ثورة جماهير الزمالك للإطاحة بمرتضى منصور

30 نوفمبر 2019 - 06:22 م

شنت جماهير الزمالك هجومًا حادًا على إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بعد الخسارة الثقيلة للفريق الأبيض أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك تلقى خسارة بثلاثة أهداف دون رد أمام العملاق الكونغولي مازيمبي في بداية مشواره بدور المجموعات ببطولة إفريقيا للأندية.

واستعانت جماهير الزمالك بأحمد سليمان المُرشح السابق لرئاسة الزمالك في الانتخابات الماضية والتي حسمها منصور بفارق كبير من الأصوات.

من جانبه وجه أحمد سليمان الشكر لجماهير الزمالك الغفيرة في أنحاء الجمهورية وخارج مصر على التواصل معه والتي طالبوه بضرورة التدخل لإنقاذ القلعة البيضاء من الوضع الحالي.

وطالب «سليمان»، بضرورة التعاون معه وعدم تركه بمفرده مع مجموعة قليلة من الزملكاوية المخلصين منذ الانتخابات وحتى هذه اللحظة.

وقال أن هناك اسماء لامعة وكبيرة من أبناء النادى يخشون الدفاع عن ناديهم أو التصدى للرئيس الحالي الذى يستشرى فى جسد القلعة البيضاء خوفا على نجوميتهم ومصالحهم.

واختتم المرشُح السابق على رئاسة الزمالك، رغم كل الصعوبات والمعوقات سنحارب للنهاية وسننتصر بإذن الله وسنحرر نادينا ونعيده لجماهيره وأبنائه المخلصين.

