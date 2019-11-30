حقيقة فرض ضرائب على مواقع التواصل بمصر

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وزارة المالية

ضرائب

تطبيقات المحادثات

أفادت أخبار منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، بفرض قيمة ضريبية على تطبيقات السوشيال ميديا، المستخدمة في التواصل الاجتماعي بين الأفراد.

ومن جانبها ردت وزارة المالية، على هذه الأخبار، نافيةً من أثير عبر المواقع في هذا الشأن، وموضحة أنها تجرى حالية دراسة على فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، بما يتناسب مع متغيرات ومعايير الاقتصاد العالمية.

وأكدت الوزارة في بيان لها ضرورة تحديث المنظومة الضيبية، بالشكل الذي يدعم الاقتصاد، ويتناسب مع التحول الرقمي.

وفيما يخص إعلان ياوندي، أكدت الوزارة أن مبادئه تتوافق مع الإجراءات التي تعتزمها لتحديث المنظومة الضريبية، وأيضًا توطين الخبرات الدولية.

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