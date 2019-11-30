» قرار من "التموين" بشأن قرب حلول أعياد "الأخوة المسيحيين"

30 نوفمبر 2019 - 07:35 م

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، تخفيض أسعار اللحوم، اعتبارًا من الغد.

وكشف الوزير أن هذا متعلق باللحوم السودانية الطازجة، حيث تقرر تخفيض سعر الكيلو 5 جنيهات ليتم طرحها بسعر 80 جنيها بدلًا من 85 جنيها.

وقال إن المدة التي تسري فيها الأسعار الجديدة، ستكون لمدة شهر ونصف، أي حتى 15 يناير 2020.

وأشار الوزير إلى أن هذا يأتي فى إطار تخفيف العبء على المواطنين وقرب حلول أعياد الأخوة المسيحيين.

كذلك وجه وزير التموين، الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك.



