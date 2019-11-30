» أول تعليق لـ«ميتشو» بعد السقوط أمام مازيمبي

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المصريون

الزمالك

ميتشو

أبدى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حزنه الشديد بعد الخسارة أمام مازيمبي، مشيرًا إلى أن الإصابة التي تعرض لها محمود حمدي الونش خلال اللقاء أثرت على الفريق.

وقال «ميتشو» خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن التشكيل الذين بدأ اللقاء هو القوام الأساسي للفريق رغم بعض الغيابات، مشيرًا إلى أن أزمة الفريق كانت في أطراف الملعب.

وأضاف «ميتشو»، الفريق الكونغولي استغل الفرص لكن الهدف الثاني من تسلل واضح، مضيفًا أن الزمالك أهدر عدد من الفرص كانت كفيلة بتعديل النتيجة.

واختتم المدير الفني للزمالك، الشوط الأول لعب الفريق الأبيض بطريقة جيدة رغم أن عامل الأرض والجمهور، موضحًا أن الفريق فقد توازنه بعد الهدف الثاني.


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