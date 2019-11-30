» البرتغال في مجموعة نارية مع ألمانيا وفرنسا.. ومتوازنة لـ«هولندا»

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يورو

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 التي أقيمت اليوم السبت، عن وقوع المنتخب البرتغالي «حامل اللقب» في مجموعة نارية إلى جانب فرنسا وألمانيا.

ومن المقرر أن تقام بطولة في 12 دولة للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، بينما تُقام المواجهة الافتتاحية بين إيطاليا وتركيا، فيما يستضيف ملعب ويمبلي منافسات الدور قبل النهائي والنهائي.

وجاء القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى

تركيا - إيطاليا - ويلز - سويسرا

المجموعة الثانية

الدنمارك - فنلندا - بلجيكا - روسيا

المجموعة الثالثة

هولندا - أوكرانيا - النمسا - المتأهل من ملحق D

المجموعة الرابعة

إنجلترا - كرواتيا - المتأهل من ملحق C - التشيك

المجموعة الخامسة

إسبانيا - السويد - بولندا - المتأهل من ملحق B

المجموعة السادسة

المتأهل من ملحق A - البرتغال - فرنسا - ألمانيا

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