"شريف منير" يطالب بمحاسبة المسيئين لابنته

30 نوفمبر 2019 - 09:21 م

أعرب الفنان شريف منير، عن انزعاجه مما تعرض له هو وابنته الإعلامية أسما شريف منير، من هجوم، إثر تصريحاتها بحق الشيخ محمد متولي الشعراوي.



الشائعات على مواقع التواصل

كما ندد في كلمته بمؤتمر عن الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت، بالهجوم على خلع الفنانة "صابرين" الحجاب، مطالبًا بوجود رادع لمثل هذه الأمور.



فرض عقوبات

وقال "منير" إنه لابد من فرض عقوبات على كل من ينشر كلاماً خاطئاً أو يروج شائعات.

يشار إلى أن أسما منير، قد انتقدت الشيخ الراحل، في أحد ردودها على متابعيها في "فيس بوك".



"اتمسح بينا البلاط"

وتابع: "رأينا جميعاً أن هناك شائعات عديدة، بنتي قالت لفظاً خطأ اتمسح بينا البلاط على السوشيال ميديا، واتشتمت بأبويا وأمي".

وطالب "منير" بوضع رادع لهذا الأمر، مصرحًا: "فين الرادع لهذا الأمر، لغاية ما جات صابرين قلعت الحجاب، فدخلوا في موضوع جديد، وكلنا بقينا عارفين الدنيا ماشية إزاي".