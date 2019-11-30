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السترات الصفراء يحتجون أمام البرلمان الأوروبي ببروكسل

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السترات الصفراء
السترات الصفراء

المصريون ووكالات

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اعتقال 30 متظاهرا في احتجاجات "السترات الصفراء"

شهدت العاصمة البلجيكية، السبت، مظاهرة شارك فيها المئات من أصحاب السترات الصفراء؛ تأييداً للاحتجاجات في فرنسا.
وذكر مراسل الأناضول، أن المئات من المحتجين تجمعوا في ميدان لوكسمبورغ ، وسط إجراءات أمنية واسعة اتخذتها الشرطة.
وأضاف المراسل أن المتظاهرين ساروا إلى ميدان شومان أمام البرلمان الأوروبي.
ولفت إلى أن الشرطة وضعت حواجز أمام المتظاهرين وفرقتهم. -

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