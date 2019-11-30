» "التموين" يكشف كواليس خفض 20 سلعة بالمجمعات

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أكد أحمد كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر تخفيض أسعار اللحوم السودانية 5 جنيهات للكيلو، ليصبح الكيلو بـ 80 جنيها بدلا من 85 جنيها، لمدة شهر ونصف الشهر.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه اعتبار من الأحد، سيتم خفض أسعار 4 سلع تموينية، والأسعار ستصبح كالتالي: السكر 8.5 بدل 9 جنيهات، والدقيق من 6.75 إلى 6.5 والرز 8 بدلا من 9 جنيهات والزيت 17 جنيها بدلا من 19 جنيها.
وأشار إلى أن وزير التموين قرر مد فترة التظلمات الخاصة ببطاقات التموين 15 يوما وبالتالي يستمر قبول التظلمات حتى 15 ديسمبر، وهذا لمنح مهلة إضافية للمواطنين الذي يستخرجون أوراق رسمية من جهات مختلفة .


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