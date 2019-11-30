"حماية المستهلك": هذا ما حدث في "البلاك فرايداي"

30 نوفمبر 2019 - 10:30 م

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك تنسيق بين كل الأجهزة المعنية لضبط الأسواق، حيث بادر الجهاز بنشر سيارات الضبطية القضائية لضبط المخالفات.



وكشف "عبد المعطي" - خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، يوم السبت- أن أنه تم ضبط 107 حالة مخالفة ضمن عروض "البلاك فرايداي"، منهم 75 حالة لعروض وهمية، فضلا عن مخالفات لشروط الاستبدال والاسترجاع.

