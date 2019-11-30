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"حماية المستهلك": هذا ما حدث في "البلاك فرايداي"

الحياة السياسية

اللواء راضى عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك
اللواء راضى عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك

المصريون ـ متابعات

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قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك تنسيق بين كل الأجهزة المعنية لضبط الأسواق، حيث بادر الجهاز بنشر سيارات الضبطية القضائية لضبط المخالفات.
وكشف "عبد المعطي" - خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، يوم السبت- أن أنه تم ضبط 107 حالة مخالفة ضمن عروض "البلاك فرايداي"، منهم 75 حالة لعروض وهمية، فضلا عن مخالفات لشروط الاستبدال والاسترجاع.
وأكد أنه يتم توقيع عقوبات رادعة للمخالفين منها غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، منوهًا بأن الجهاز مستمر في نهج مبادرة اليوم المفتوح لحل شكاوى المستهلكين، حيث تم بالفعل حل 2068 شكوى ضمن المبادرة في بني سويف، مشددا على أن المواطن هو محور اهتمام الدولة.



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