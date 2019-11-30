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وزير النقل: مصر تستقبل أكبر مركب عملاقة فى العالم

الحياة السياسية

الوزير
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المصريون ـ متابعات

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أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم الاتفاق على عبور أكبر سفينة عملاقة في العالم قادمة من كوريا الجنوبية في شهر يونيو 2020 بدون أي رسوم في أي ميناء.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السفينة العملاقة البالغ حمولتها 24 ألف حاوية عند قيامها بالرسو في الموانئ المصرية سيكون لها مردود عالمي في حال دخولها أي ميناء في مصر، ويعطي ثقة للموانئ المصرية.
وكشف الوزير، أن الموانئ المصرية قادرة على استيعاب كافة الحمولات الكبيرة للسفن التجارية.
وعقّب وزير النقل، على فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "c"، قائلًا: "أبارك للشعب المصري وللرئيس السيسي الذي لولاه لما كان صوت مصر بهذه القوة في المنظمة"، لافتًا إلى أن كافة جولاته الخارجية وجدت تقديرًا كبيرًا في دول العالم لما يحدث في مصر من نهضة اقتصادية ومحاربة الإرهاب.
وتابع وزير النقل، أن الغرف الملاحية سواء في الإسكندرية أو دمياط كان لها دورا في فوز مصر بهذا المنصب، معقبًا: "كنا في ملحمة، وكان هناك ودور قوي للغرف الملاحية لفوز مصر بهذا المنصب".
ولفت إلى أن الفئة "c" من المفترض أن تمثلها 20 دولة، وتم ترشيح 25 دولة في هذه الفئة ضمن عضوية المنظمة البحرية الدولية، وقبل الانتخابات انسحبت دولة صغيرة كانت تتوهم بأنها قادرة على منافسة مصر، وتبقى 24 دولة، معقبًا: "اكيد احنا عارفين بنتكلم على دولة إيه".
وأشار إلى أن مصر حصلت على المركز الـ11 لأول مرة في المنظمة البحرية بأجمالي أصوات 132 من إجمالي 165 دولة.
 

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