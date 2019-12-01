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مقتدى الصدر: لن نشارك في الحكومة العراقية المقبلة

عرب وعالم

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر

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أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، عدم مشاركة تياره السياسي في الحكومة العراقية المقبلة.
وفاز تحالف «سائرون» بالانتخابات التشريعية التي جرت في مايو 2018، مع نيله 54 مقعدًا في البرلمان.
وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، أعلن، أمس الجمعة، أنه سيرفع استقالته إلى مجلس النواب حقنًا للدماء، بعد شهرين من الاحتجاجات الدامية التي سقط فيها أكثر من 400 قتيل وآلاف الجرحى.

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