أبو مازن يتسلم رد حماس بشأن الانتخابات الفلسطينية

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قيادي بـ"فتح" يطالب "حماس" برد خطي على رسالة عباس

سلم رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، اليوم السبت، رد حركة حماس على ملف المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): «تسلم الرئيس عباس خلال لقائه رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، رد حركة حماس على الرسالة المتعلقة بالانتخابات، والموجهة من قبل الرئيس لحركة حماس والفصائل الفلسطينية كافة».
وأبلغ «عباس»، رئيس لجنة الانتخابات المركزية بأنه «ستتم دراسة مضامين ردود حركة حماس والفصائل خلال الأيام المقبلة».

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