أبو مازن يتسلم رد حماس بشأن الانتخابات الفلسطينية

01 ديسمبر 2019 - 12:20 ص

سلم رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، اليوم السبت، رد حركة حماس على ملف المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): «تسلم الرئيس عباس خلال لقائه رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، رد حركة حماس على الرسالة المتعلقة بالانتخابات، والموجهة من قبل الرئيس لحركة حماس والفصائل الفلسطينية كافة».

