"هنيدي" يكشف التفاصيل الكاملة أزمته الصحية الأخيرة

01 ديسمبر 2019 - 12:40 ص

كشف الفنان محمد هنيدي، تفاصيل حالته الصحية قائلا: "كان فيه تآكل في عضم الفك، والدكتور قال لازم نزرع عضم فـ زرعنا عضم".



وأضاف "هنيدي"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه خضع لأشعة وأظهرت أنه لابد من زراعة العظام، وبالفعل تمت العملية وحاليا "بيفك السلك واحدة واحدة".



وأشاد "هنيدي" بالأطباء المصريين، مؤكدا أنهم على مستوى راق، موضحا أن هذه العملية الجراحية استغرقت خمس ساعات، معقبا: "فخور بالشغل اللي حصل، وفيه ناس قالت إني روحت ألمانيا لكن أنا هنا ودكاترة مصريين على أعلى مستوى".

