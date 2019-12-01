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تعليق ناري لـ "أديب" على هزيمة الزمالك من مازيمبي

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علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة نادي الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة على يد فريق فريق مازيمبي الكونغولي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "حطوا نفسكم مكاني، مبلحقش أشوفه في حالة جيدة".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الفرق تمر بكبوة ثم صحوة، ولكن هذا لا يتحقق مع الزمالك، مضيفا: "في فرق بتخسر لما بتكون أوف داي، لكن الزمالك أوف على طول مفيش أون خالص".
وتساءل، لماذا لا يتم تغيير مدرب ثبت أنه مدرب فاشل، مضيفا: "أنا سمعت جملة بنجهز فريق جديد ينافس على الدوري 100 مرة، مؤكدا أن فريق الزمالك به أفضل اللاعبين، وأحسن مواهب، مضيفا: "المفروض ميبقاش ده مستوانا".


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