» فنانة تهاجم سهير رمزي وشهيرة: جايين تخلعوا الحجاب في السن دا؟

01 ديسمبر 2019 - 06:39 ص

عبرت الفنانة عفاف شعيب عن انزعاجها الشديد من إعلان كل من سهير رمزي و شهيرة خلع الحجاب قبل أسابيع .



وقالت "عفاف" في لقاء مع برنامج "تحيا الستات" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب: زعلت بصراحة واتضايقت لما عرفت إنهم خلعوا الحجاب .. الاتنين دول بالذات بقالهم 27 سنة لابسينه فليه تخلعوه دلوقت؟".



وأضافت: لو خلعوه من 10 سنين مثلا كان ممكن يبقى مفهوم .. لكن جايين يخلعوه في السن دا؟".



واستدركت: الناس كانت بتحب شكلهم بالحجاب .. وعموما القرار يخصهم لوحدهم.



