خالد الغندور يحرج "مرتضى": كلامك عن "فايلر" محصلش

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خالد الغندور
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أحرج خالد الغندور - نجم الزمالك السابق - أمير مرتضى منصور - المشرف العام على فريق الزمالك - بعد تصريحاته بشأن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

وقال "الغندور" في لايف عقب مباراة الزمالك ومازيمبي التي انتهت بخسارة الأبيض بثلاثية: حين قلت إن هناك مدرب أفضل من جروس سوف يتولى تدريب الزمالك لم أكن أقصد ميتشو من الأساس.

وأضاف: ما أقصده أن الزمالك كان سوف يتعاقد مع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حاليا لكننا تراجعنا بسبب مطالبه المادية الكبيرة.

وبهذا يكون "الغندور" أثبت خطأ كلام أمير مرتضى الذي قال فيه إن الزمالك رفض التعاقد مع فايلر بسبب سيرته الذاتية الضعيفة.

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