» شوبير يحرج لاعبي الزمالك: روحوا استخبوا

أحمد عادل شعبان
شن الإعلامي أحمد شوبير هجوما شرسا على لاعبي نادي الزمالك بعد رسائل الدعم لميتشو التي كتبوها بعد الخسارة من مازيمبي بثلاثية نظيفة.
وقال "شوبير" في تصريحات إعلامية: أغرب ما رأيته اليوم هو رسائل الدعم التي كتبها اللاعبون عبر تويتر بعد الخسارة من مازيمبي لمدربهم ميتشو وكلها بنفس الشكل.
وأضاف: أنتم خسرتم في مباراة أداها الزمالك بشكل سيء ، ومن المفروض لما فريق يخسر إن اللاعبين يراعوا شعور الجمهور ويستخبوا.
وتابع: مش دورك كلاعب تحدد إذا كان المدير الفني هيستمر ولا لا .. دا دول مجلس الإدارة والكل يلتزم بيه.
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