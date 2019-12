شاهد.. لحظة السيطرة على منفذ حادث الطعن بلندن

وثق مقطع فيديو لحظة السيطرة على منفذ الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة البريطانية لندن، أمس الأول الجمعة؛ وأدى إلى مقتل شخصين، وإصابة ثلاثة آخرين.

ويظهر الفيديو قيام ثلاثة أشخاص بملاحقة الإرهابي عثمان خان (28) عامًا، بعد طعنه مجموعة من الأشخاص، بعدها قام اثنان منهما بتوجيه خرطومي مياه قوية لمكافحة الحرائق نحوه، فيما عمد الثالث إلى طرحه أرضًا للسيطرة عليه، قبل قدوم الشرطة.

ووصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هؤلاء الأشخاص بـ"الأبطال" بعد أن تمكنوا من إيقاف المعتدي عند حده.

يذكر أن عثمان خان هاجم عددًا من المارة في لندن بسكين، وقتل شخصين وجرح ثلاثة آخرين، وتمكنت الشرطة البريطانية من قتله في وقت لاحق بالرصاص. وتبين أنه كان يرتدي سترة ناسفة زائفة.

