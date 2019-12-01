فنانة شهيرة: "لو وضعوا القمر على يمينى ما أخلع حجابي"

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ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

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انستجرام

خلع الحجاب

ميار الببلاوى

أثارت الفنانة ميار الببلاوي، جدلاً واسعًا، بعد تداول أخبار عن خلعها للحجاب، ما دفعها للخروج ونفي الأمر.

ونشرت الفنانة ميار الببلاوي، بوست لها على حسابها على إنستجرام، موضحة فيه سوء التفاهم الذي حدث بسبب نشر صورة لها بـ"الأيس كاب"، حيث ظن الجمهور أن "ميار" تتخذ خطوات لخلع الحجاب، مثل بعض الفنانات، لذا بدأوا في مطالبتها بعدم خلعه.

وردت "الببلاوي" قائلة: "دا ايس كاب ومغطى شعرى كله إلى باين ورا دا مش شعرى دا فرو طالع من الايس كاب ورقبتى كنت مغطياها بالكوفيه ارجوكم بلاش جلد وتنبوء أنا حجابى تاجى مش هاجى على آخر عمرى أدور على سوء الخاتمة اللهم ثبتنى وإياكم أسالكم الدعاء".

جدير بالذكر أن ميار الببلاوي ابتعدت عن التمثيل منذ فترة، وتقدم برامج تليفزيونية تهتم بكل ما يخص المرأة والمجتمع.

وكان قد أثارت الفنانة صابرين جدلاً واسعًا، بعد خلعها الحجاب عبر صورة لها على "انستجرام"،وذلك بعد سنوات من ارتدائه، لتحلق بركب الفنانات الذين خلعوا الحجاب، كحلا شيحة وشهيرة وسهير رمزي وغيرهم .


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