» متظاهرو "هونج كونج" يطالبون ترامب بالتدخل لتحريرهم من الصين

01 ديسمبر 2019 - 10:53 ص

طالب المحتجون في "هونج كونج" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل لوقف الانتهاكات التي يتعرضون لها من حكومة الصين وهونج كونج، ورفع المحتجون لافتات تحمل صورة الرئيس ترامب بزي محارب وكتب عليها "نرجوك حرر هونج كونج".. وأخرى كتب عليها "دعونا نجعل هونج كونج عظيمة مرة أخرى، حسبما نشرت" أسوشيتد برس".

وينظم المتظاهرون اليوم مسيرة إلى مقر القنصلية الأمريكية لشكر واشنطن على مشروعي القانون اللذين وقعهم ترامب الأسبوع الماضي لفرض عقوبات على أي مسئولين في هونج كونج والصين ينتهكون حقوق الإنسان في المدينة.

جدير بالذكر أن مشروع قانون لتسليم الجرمين إلى الصين والذي تم سحبه لاحقًا أثار احتجاجات واسعة النطاق يونيو الماضي لأنه ضد ما يراه الكثير تآكلا للحقوق والحريات.