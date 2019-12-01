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عمر فاروق الفيشاوي: والدي كان بيضايق من تصرفات أحمد

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عمر فاروق الفيشاوي
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القاهرة و الناس

ضرائب

محمد علي خير

ظهر نجل الفنان عمر فاروق الفيشاوي، مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، الذي يذاع على فضائية "النهار"، وهو يعتبر الظهور الأول له في أي برامج إعلامية، حيث كشف عن كثير من الأسرار عن حياة والده الراحل وأخيه الأكبر أحمد الفيشاوي.

وتحدث عمر فاروق الفيشاوي، خلال لقائه، عن بعض أسرار شقيقه الأكبر، أحمد الفيشاوي، حيث قال: "أحمد كان الطفل الشقي كثير الحركة، وعندما كبرنا ظل كذلك، وعندما كان يتضايق والدنا من تصرفاته كان يتصل بي ويشكي لي من أحمد".

وأشار "عمر" خلال لقائه، إلى أن والده الراحل كان يتمنى أن يحترف ابنيه مجال التمثيل ولكنه لم يعارض حبه للمونتاج وشجعه عليه.

ويذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في يوليو الماضي،عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.


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