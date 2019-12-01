» في اسكتلندا.. علاج المدمنين بجرعة "هيروين"

01 ديسمبر 2019 - 11:42 ص

افتتحت عيادة في مدينة جلاسجو الاسكتلاندية، لعلاج الإدمان، وتقوم بتقديم جرعتين يوميًا للمدمنين من الهيروين بغرض تقليل الكميات التي يقومون بتناولها، وإبعادهم عن الإبر المسببة للأمراض المعدية ومنا الإيدز، وتكون علي مدار الأسبوع تبدأ من 9 صباحا حتى 5 مساء.

وبرنامج "العلاج بمساعدة الهيروين" هي الأول في اسكتلندا المعروفة عالميًا بـ"عاصمة قتلى المخدرات، فحالات الوفاة بالجرعة الزائدة تنتشر إلى جانب تفشى مرض الإيدز".

وستستقبل العيادة المتشردين من ذوي حالات الإدمان الشديد ويتم حقنهم بجرعات الهيروين في العيادة بواسطة ممرضين متخصصين، ومن المقرر أن يشمل البرنامج في عامه الأول 20 حالة وسيتم مضاعفة الرقم في العام التالي.

وأكد أندرو ميكولي الباحث بجامعة كاليدونيا، أن هذا الأسلوب هو الأفضل للعلاج، خاصة أنه سيتم تطبيقه علي الحالات الخاضعة للعلاج النفسي والتأهيلى تبعا لفريق مكافحة الإدمان لدى المشردين.

وعن آلية العلاج أشار أندرو إلى أن المريض يزور العيادة مرتين يوميًا طوال الأسبوع لمدة 6 أسابيع متواصلة ما يجعل المريض يصاب بالتعب من هذا الروتين.

ويذكر أن قانون 1971 الذي لا يزال العمل به جاريًا، يمنع دخول أي شخص أو جهة في نشاط تمويل أي أحد بجرعة مخدرات ومن يقوم بفعل ذلك يتم معاقبته، وهذا ما منع إنشاء أي عيادة تقوم بالعلاج بهذه الطريقة الآمنة.

جدير بالذكر أنه يوجد 100 مركز للتعاطي الآمن في دول حول العالم مثل فرنسا وكندا وألمانيا وأستراليا وسويسرا.