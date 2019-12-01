التشكيل المتوقع لـ "بيراميدز" فى مواجهة بطل نيجيريا

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استقر الفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب بيراميدز، على تشكيل فريقه لمباراة إينوجو رينجرز بطل نيجيريا، والمقرر لها الثالثة عصر اليوم، في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل المتوقع كالآتي

حراسة المرمى: مهدى سليمان.

خط الدفاع: محمد حمدى، على جبر، رجب بكار، ويلفريد كانون.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، إيريك تراوري، عمر جابر، محمد فاروق، إسلام عيسى.

الهجوم: الغاني جون أنطوى.


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