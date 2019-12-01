المغامسي : "بن زايد" قائد فذ ينتسب إلى بيت العراقة

01 ديسمبر 2019 - 12:36 م

قال الداعية السعودي صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة إن " العراقة"، والأصل هما ما يجمع بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأضاف المغامسي في تعليقه عن زيارة ولي عهد السعودي، محمد بن سلمان إلى الإمارات على قناة MBC :" أن الزيارة تقرأ من عدة نواحي، مستدلا لما ذكره علماء المسلمين عما يعرف بـ " العراقة" في الملك فالذين يكون لهم عرق أصيل في الحكم الملك يطلب منهم ما لا يطلب من غيرهم.

وأوضح المغامسي أن الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد هما أبناء الملك عبدالعزيز مؤسس هذه البلاد والملك عبد العزيز هو ابن الإمام عبدالرحمن بن فيصل إلى أن ينتهي نسبه إلى محمد بن سعود المؤسس الأول للدولة السعودية الأولى.

وأشار المغامسي إلى أن بيت العراقة في الحكم متأصل عبر تاريخ ممتد طويل، منوها أن ذات الأمر موجود لدى الأشقاء في الإمارات.

وتابع قائلا : إنك تجد الشيخ زايد هو المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة وكانت تسمى بأسماء الإمارات المتصالحة.

وأوضح أن الشيخ زايد كان هو الركن الأول في قضية جمع الإمارات المتفرقة مع الشيخ راشد آل مكتوم ، مضيفا أن العراقة في بيت الحكم في السعودية كالعراقة في بيت الحكم بالإمارات، فالشيخ محمد بن زايد الذي استقبل ولي عهدنا هو ولي عهد أبوظبي قائد فذ يفيء إلى بيت العراقة والأصل.







