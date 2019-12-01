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بعد وفاتها.. العثور على جثة زوجها بالثلاجة

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الشرطة الاميريكية
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متابعات - أمينة عبد العال

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الشرطة

الثلاجة

ولاية يوتاه

مأساة أصابت هذه الأسرة المسنة، ففى إحدى زيارات المتابعة لشقق ريمنجتون بارك للمتقاعدين في ولاية يوتاه الأمريكية، وجد فريق المتابعة جين سورون ماذرز 75 متوفاة، وبفحص الشقة عثروا علي جثة زوجها بول إدوارد ماذرز 69 عامًا، وهو مجمد في الثلاجة.

وبعد إجراء الفحوص اللازمة تبين أن الجثة المجمدة تعود إلى زوجها ويقدر المحققون أن جثته ظلت محفوظة في الثلاجة لمدة 11 عامًا.

ويؤكد الرقيب جيريمي هانسن من شرطة الولاية أنه بالرغم من تواجده بالولاية منذ 13 عامًا إلا أن هذه المرة الأولي التي يصادف بها حادثة مثل ذلك.

ويؤكد المحققون أنه لا توجد أي شبهة جنائية فيما يتعلق بموت السيدة، إلا أنه لم يتم تحديد سبب وفاة زوجها حتى الآن.


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