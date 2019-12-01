"عمال المحافظين" تطالب القوى العاملة بتدريب للعمالة بالمناطق الحدودية

01 ديسمبر 2019 - 12:55 م

قال شعبان خليفة رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إنه على الرغم من انتقاد وزارة القوى العاملة في العديد من الأمور التى أخفقت فيها وعلى رأسها المساهمة في دخول مصر في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية بجينيف، إلا أنه لأول مرة في تاريخ الوزارة تنفذ فكرة وحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات.

وأضاف "خليفة" :« المرحلة الحالية تحتاج إلي تدريب العمال على العديد من المهن في المحافظات المختلفة، خاصة المحافظات الحدودية والبعيدة كمنقطة القصير وحلايب وشلاتين بالبحر الأحمر، ونجع حمادى بمحافظة قناة»، لافتًا إلي أن تلك المناطق محرومة من مراكز التدريب.

وطالب رئيس لجنة العمال، الوزارة بتخصيص وحدات التدريب المتنقلة حسب الصناعات المتواجدة في المحافظة، لافتًا إلى احتياج محافظة الفيوم لتدريب العمالة بها على صناعة السجاد العجمى والصناعات اليدوية، أما الشرقية وكفر الشيخ بحاجة لتدريب العمالة على صناعة الأرز، والقصير بحاجة لتدريب العمالة على التعدين.

وأكد شعبان خليفة أن المناطق الحدودية غنية بالثروة المعدنية التى تشمل الذهب والفوسفات والمنجنيز، خاصة في منطقة القصير التى بحاجة إلي تدريب العمالة بها على التعدين.

وأشار إلي أن الحزب ليس فقط يعمل على نقد الحكومة ومعارضتها، لكنه حنيما يرى عمل محمود لابد من الإشارة له ودعمه، لأن الأحزاب السياسية والحكومة تعمل معًا على خدمة المواطنين.