» اصطدام جرار زراعي بقطار المنصورة وإصابة شخصين

01 ديسمبر 2019 - 01:06 م

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد، انحراف جرار زراعي "كان يسير بجوار خط السكة الحديد بين محطتي سلسيل والرياض بخط "المنصورة المطرية"؛ بمقطورة بدون "لوحات معدنية" الأمر الذي أدى إلى احتكاكه مع العربة الأولي من قطار 208 ركاب "المطرية- المنصورة".

وأشارت الهيئة، في بيان، إلي وجود تلفيات بسيطة بالعربة، وحدوث كدمات طفيفة لراكبين، موضحة أنه على الفور تم نقلهما لمستشفى ميت سلسيل العام.

ولفت البيان، إلى استكمال القطار رحلته للمنصورة بدون أي عوارض وفي السياق نفسه ناشدت الهيئة قائدي المركبات والدراجات البخارية والمشاة بالالتزام بتعليمات الهيئة والعبور من المنافذ الشرعية؛ حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.