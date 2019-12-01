بالأسماء.. ضحايا انهيار سور أبو فانا الأثري بالمنيا

01 ديسمبر 2019 - 01:19 م

أسفر انهيار سور دير أبو فانا الأثري، بملوي، جنوب محافظة المنيا، عن وفاة ثلاثة أشخاص وهم؛ سيدة مسنة تدعى سميرة، والطفل توماس شنودة (4 سنوات) والطفل كاراس شنودة (8 سنوات)، وأصيب أربعة آخرون.

واستقبلت مستشفى ملوى العام مصابي حادث انهيار سور دير أبو فانا للكنيسة الأثرية.

يذكر أن سور الدير الأثري، الذي يكتظ بالمصلين اليوم الأحد، انهار على عدد من عدد من الزوار، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخراج جثث المتوفين، وإنقاذ المصابين.