» القبض على "الشمري" ومنعه من السفر

01 ديسمبر 2019 - 01:26 م

أصدرت السلطات العراقية اليوم مذكرة بالقبض على القائد العسكري الفريق جميل الشمري ومنعه من السفر على خلفية مقتل 30 متظاهرًا في أحداث تظاهرات "ذي قار" جنوبي العراق.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي في بيان أصدره إلى أن الهيئة التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهر في ذي قار أعلنت أن الشمري أصدر الأوامر التي تسببت في قتل المتظاهرين".

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي قد قدم استقالته علي خليفة أحداث ذي قار، حيث قتل 45 وإصابات بالمئات، وقد أمر عبد المهدي بصفته كقائد عام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي وقعت في محافظتي ذي قار والنجف.