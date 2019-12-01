شاهد.. رد فعل الداعشى على الفتاة الإيزيدية التي اغتصبها

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الفتاة الازيدية اشواق حجي
الفتاة الازيدية اشواق حجي

متابعات - أمينة عبد العال

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داعشى

الفتاة الإيزيدية

أظهر الداعشي المعتقل في سجون العراق مغتصب الفتاة الإيزيدية ندمًا غير مقبول على ما فعله بالفتاة وغيرها من الضحايا وظل خافضًا لرأسه في الأرض لا يستطيع مواجهتها أو الرد علي كلماتها.

يذكر أن "بوابة الأخبار" قد استضافت الفتاة الإيزيدية أشواق حجي للحديث عن مأساتها مع الداعشي وقال: "دمرت حياتي.. مارست بحقي أبشع أنواع الظلم، كنت بعمر أبنائك، سرقت أحلامي اليوم دورك عيش الظلم والقهر والوحدة، وهي تبكي ثم انهارت".


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