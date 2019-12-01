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الصين تتخذ قرارًا يقلق مستخدمى الهواتف الذكية

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ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

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أبدى مستخدمون للإنترنت فى الصين، قلقهم جراء فرض مسح إلزامى لوجوه المستخدمين الجدد للهواتف المحمولة لدى تسجيل أجهزتهم فى المراكز التابعة لشركات الاتصالات، فى ظل تشديد بكين رقابتها على الفضاء الإلكترونى، وهو ما جعلهم يقلقون من إمكان تسريب أو بيع بياناتهم البيومترية التي ستجمع مع تطبيق هذه التدابير الجديدة.

ونصت المذكرة على أن تستخدم شركات الاتصالات "الذكاء الاصطناعي ووسائل تقنية أخرى" للتحقق من هويات الأشخاص الذين يشترون خطوطا هاتفية جديدة.

وقال ممثل عن شركة "يونيكوم" الصينية للاتصالات، إن قواعد التسجيل الجديدة المعمول بها بدءا من ديسمبر تفرض على الأشخاص الذين يسجلون أرقام هواتفهم الجديدة بأن يلتقطوا تسجيلا مصورا يظهر استدارة الوجه ورفة العين، وفقا لما نشرته وكالة فرانس برس.

وكتب أحد المستخدمين عبر خدمة "ويبو" الصينية للمدونات القصيرة "هذا الأمر يتخطى الحدود قليلا".

وكانت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أصدرت مذكرة بشأن حفظ الحقوق المشروعة والمصالح الخاصة بالمواطنين عبر الإنترنت"، مع قواعد جديدة تشدد شروط تسجيل الهواتف والأجهزة الإلكترونية.


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