تحذير شديد اللهجة من مرصد الإفتاء

01 ديسمبر 2019 - 02:10 م

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، من حدوث عمليات إرهابية ينظمها تنظيم داعش الإرهابي مع اقتراب أعياد الميلاد.

وأضاف المرصد خلال بيانه، أن دول أوروبا تصدر تحذيرات بشأن عمليات إرهابية في أسواق أعياد الميلاد المزدحمة؛ حيث تمثل التجمعات البشرية الكبيرة فرصة مناسبة لنشر الرعب بين السكان.

وأوضح المرصد أن مقتل "أبو بكر البغدادي" زعيم التنظيم الإرهابي وتلقي التنظيم هزائم عديدة، قد يدفع التنظيم لإثبات وجوده وعدم تأثره بمقتل زعيمه.

وشدد المرصد على ضرورة بذل كل الجهود الأمنية لمنع أى هجمات إرهابية خلال أعياد الميلاد؛ كونها تمثل طوق النجاة للتنظيم للعودة إلى واجهة الإرهاب العالمي مرة أخرى بعد أن توارى الفترة الماضية.